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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: منصة أيادي مصر تشارك بمعرض الكتاب وفرصة لتسويق المنتجات

معرض إيادي مصر
معرض إيادي مصر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن مشاركة منصة "أيادى مصر" في بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتعد هذه المشاركة الثانية للمشروع القومي "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويأتي ذلك في إطار توفير فرص للعارضين والمنتجين من مختلف المحافظات لتسويق منتجاتهم والاشتراك بشكل مجاني في الفاعليات الكبري التي تستهدف شريحة كبيرة من الجمهور مثل معرض الكتاب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بالمساهمة في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات ، عبر منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والصناعات الحرفية والمنتجين في جميع المحافظات وإقامة المعارض لها داخلياً وخارجياً  .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يشارك في جناح منصة "أيادي مصر" أبرز "30" عارض" من 6 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، سوهاج، وشمال سيناء، ويحتوي المعرض على أكثر من "١٦" حرفة يدوية وتراثية ومنها خيامية منتجات نحاسية، صدف، جلود، مكرمية.. وغيرها، كما يحتوي الجناح على شاشة تفاعلية تعرض منصة "ايادي مصر" للترويج للمنصة خلال فترة المعرض.

وأشار هشام آمنة إلي الدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وحرصه علي تفقد جناح " أيادي مصر خلال افتتاح معرض الكتاب واستمع الي نبذة عن تطورات المبادرة وما يتضمنه الجناح من معروضات، ومعرض الحرف اليدوية .

وشدد  وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة المستمر لمشاركة منصة " أيادي مصر "  في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع.

والمنتجات لزيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر وزيادة عدد المنتجات الموجودة علي المنصة من المحافظات ، لافتا إلى دعم وزارة التنمية المحلية  لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات .

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التنمية المحلية ايادى مصر معرض القاهرة هشام امنة

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