خبيرة أسرية: انتهى عصر "سي السيد".. والراجل مش متجوز خدامة

أكدت المحامية جليلة محمود، متخصصة في الشأن الأسري، على أن الزوج أصبح مطالب بمشاركة زوجته في الأعمال المنزلية خاصة إذا كانت الزوجة تعمل هي الأخرى، في ضوء مصاعب الحياة في الفترة الراهنة.

الراجل مش متجوز خدامة في البيت

وأضافت "محمود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن عصر "سي السيد" انتهى وانقرض ولن يعود من جديد في المجتمع المصري، ويجب على الجميع رؤية أنه أصبح هناك اختلاف واضح في الأزمنة عن الوقت الراهن.

وتابعت أن الحياة الزوجية هي مشاركة بين الزوج والزوجة ويجب أن يكون الحب والود هو أساسها بين الطرفين وكذلك التعاون المتبادل حتى تستقيم الحياة وتكون السعادة والاستقرار موجودة، "الراجل مش متجوز خدامة والتعاون في البيت شيء جميل".