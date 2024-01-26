مجلس الزمالك يزف خبرًا سارًا بشأن العاملين فى النادي

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية في مرتبات الموظفين تعود إلى المجالس السابقة.

وأضاف: شكري فى تصريحات تلفزيونية "هناك شهر متأخر من فترات سابقة وسنقوم بتوفيره قريبًا جدًا.. إحنا كمجلس قبضنا 5 أشهر رغم استلامنا للنادي من 3 أشهر فقط".

وأكد أن المجلس الحالي يوفر مرتبات العاملين من خلال"الفيزا" الخاصة بهم، منعًا للازدحام والطوابير.

كما أكد هاني شكري أن الأجهزة الفنية للفرق الرياضية المختلفة ستحصل على رواتبها مع بداية عمل البنك بعد الإجازة الحالية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.