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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرار تاريخي..العدل الدولية تقرر محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

لميس سلامة وداليا
لميس سلامة وداليا أيمن

قالت مذيعتا صدى البلد لميس سلامة و داليا ايمن من خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إن أمس صدر قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية تجاه الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة في دعوة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب افريقيا والتي تتهم بمجابهة إسرائيل بخرق اتفاقية منع الابادة الجماعية لعام ١٩٤٨.

وأكدتا أن المحكمة أقرت بحق الفلسطينين في قطاع غزة  بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية لافتين إلى أهمية أن تتخذ إسرائيل كل الاحراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية بقطاع غزة ومنع التحريض ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ كل التدابير لايصال المساعدات الإنسانية.

 غزة اصبحت مكان للموت واليأس

وبدأت محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص  بإجراءات الطوارىء في قضية الإبادة الجماعية بتسليط الضوء على الوضع الإنساني في غزة، وقد استشهدت رئيسة محكمة العدل الدولية عن الوضع الإنساني في غزة بتصريح لمنسق الإغاثة  الطارئة التابع للامم المتحدة والذي صرح بأن غزة اصبحت مكان للموت واليأس.

قرار تاريخي محكمة العدل الدولية غزة جنوب افريقيا الإبادة الجماعية إسرائيل

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