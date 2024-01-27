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رئيس التحرير
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مراسل صدى البلد: إسرائيل تتعامل بوحشية دون رادع

مجدى يوسف مراسل صدى
مجدى يوسف مراسل صدى البلد

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل إن إسرائيل تستعمل كل ما يمكن من وحشية دون رادع، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لديها آلية لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى إن جنوب أفريقيا قد طالبت بـ٩ إجراءات عاجلة وقائية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وللحفاظ على الحياة، ولم تنفذ جميعهم ولكنها وبطريقة أخرى وجهت بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.


وأوضح يوسف من خلال لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامية رشا مجدي،  ان جنوب افريقيا في جلسة الاستماع الأولي في ١١ يناير طلبت ٩ إجراءات سريعة وعاجلة ووقائية  تحفظ حياة أهل غزة.

إسرائيل تستخدم آلة عسكرية غاشمة ضد المدنيين

وأردف نحن أمام  قانون وليس أمام سياسة  وهناك اجراءات محددة يجب ان تتخذ حتي يتم الحكم على إسرائيل، وان ما وافقت عليه المحكمة من الـ٩ إجراءات التى وضعتها جنوب أفريقيا تصل إلى "وقف إطلاق النار"، فإن المحكمة قالت إنها تستشعر الخطر على حياة أهل غزة وترى أن إسرائيل تستخدم آلة عسكرية غاشمة ضد المدنيين، وقالت إن أهل غزة يخضعون للحماية ضد جرائم الحرب، وطالبت إسرائيل بالوقف التام لاستهداف المدنيين ووقف تدمير المباني بغزة، والسماح بدخول كل المساعدات الإنسانية.

إسرائيل محكمة العدل الدولية الحقوق الفلسطينية جنوب افريقيا وقف إطلاق النار غزة

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