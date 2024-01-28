سمير فرج: بايدن طلب من الرئيس السيسي عقد مؤتمر لإنهاء حرب غزة

كشف سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن أهمية الاجتماع بين رئيس جهاز المخابرات الأمريكي ومدير جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري و3 قيادات في الموساد الذي يتم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن العالم كله تأثر بحرب غزة، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمر لإنهاء أزمة حرب غزة.

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن الهدف من الاجتماع إحداث تقارب بين الأطراف، والوصول إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء أزمة الرهائن الإسرائيليين.