عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد علي يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد: هم أصحاب السعادة

سيد علي
سيد علي

أشاد الإعلامي سيد علي بأداء منتخب مصر لكرة اليد والتتويج ببطولة أمم أفريقيا لليد قائلا إن هؤلاء هم أصحاب السعادة في مصر، ومنظومة كرة اليد في مصر رائعة للغاية. 

سيد علي: لازم الكل يبص لمنظومة كرة اليد في مصر 

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث في كرة اليد أمر يدرس، على الرغم من أنه لا يُسلط الضوء عليهم مثل كرة القدم التي أصبحت هي حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الفترة الراهنة.

وتابع: "منتخب مصر لكرة اليد هم أصحاب السعادة، وشكرا للرئيس السيسي البرقية التي أرسلها بعد فوز الرجالة ببطولة أمم أفريقيا، واللي كانت بمثابة طبطبة ورسالة أن لكل مجتهد نصيب". 

واستكمل، أنه يجب على كل المنتخبات المصرية في كافة الألعاب تنظر إلى منظومة كرة اليد والنجاح الكبير فيها، "إحنا مش بنخترع العجلة يا جماعة، دي منظومة اعتمدت على العلم والكفاءة وليست على الفهلوة، وأتمنى اتحاد اليد يدير كرة القدم ويتم وضع أسس يمشوا عليها". 

منتخب مصر كرة اليد أصحاب السعادة سيد على قناة الحدث اليوم برنامج حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يهاجم روي فيتوريا

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

متحدث الحكومة يكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

عضو مجلس الشؤون الخارجية: قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل إنجاز كبير

استشاري أسري عن مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية: بيرجع شقيان ومدبوح

رئيس صندوق المأذونين: البيوت في الإسلام تبنى على المودة وليست الحقوق والندية

خبيرة أسرية: انتهى عصر "سي السيد".. والراجل مش متجوز خدامة

رئيس شعبة الأدوية: مصر دخلت المنطقة الحمراء في استخدام المضادات الحيوية

استشهاد لاعبين| منسق منتخب فلسطين : واجهنا صعوبات عديدة قبل كأس آسيا

ترشيحاتنا

CNN: إجلاء 8 جنود آخرين من القوات الأمريكية في الأردن بعد الضربات الأخيرة

الحكم في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

سفير الأردن بمصر: القاهرة للكتاب من أبرز المعارض الدولية.. وحريصون على المشاركة

بعد الهزيمة من الكونغو| حسرة وحزن على وجوه جمهور منتخب مصر.. شاهد

دعاء النصف من رجب مفاتيح الجنان.. يقضي حاجتك ويرزقك الخير كله

خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف في مأزق بسبب منتخب مصر | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه أسود.. إطلالة ابنة نوال الزغبي تثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

ضيق ومكشوف.. لاميتا فرنجيه بفستان أبيض شفاف يثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف في مأزق بسبب منتخب مصر | تفاصيل

بفستان الفرح.. عروس هندية تستقل المترو للحاق بحفل الزفاف | شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ