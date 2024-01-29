سيد علي يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد: هم أصحاب السعادة

أشاد الإعلامي سيد علي بأداء منتخب مصر لكرة اليد والتتويج ببطولة أمم أفريقيا لليد قائلا إن هؤلاء هم أصحاب السعادة في مصر، ومنظومة كرة اليد في مصر رائعة للغاية.

سيد علي: لازم الكل يبص لمنظومة كرة اليد في مصر

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث في كرة اليد أمر يدرس، على الرغم من أنه لا يُسلط الضوء عليهم مثل كرة القدم التي أصبحت هي حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الفترة الراهنة.

وتابع: "منتخب مصر لكرة اليد هم أصحاب السعادة، وشكرا للرئيس السيسي البرقية التي أرسلها بعد فوز الرجالة ببطولة أمم أفريقيا، واللي كانت بمثابة طبطبة ورسالة أن لكل مجتهد نصيب".

واستكمل، أنه يجب على كل المنتخبات المصرية في كافة الألعاب تنظر إلى منظومة كرة اليد والنجاح الكبير فيها، "إحنا مش بنخترع العجلة يا جماعة، دي منظومة اعتمدت على العلم والكفاءة وليست على الفهلوة، وأتمنى اتحاد اليد يدير كرة القدم ويتم وضع أسس يمشوا عليها".