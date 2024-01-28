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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد اليد: شرف لنا أن نكون سببا في إسعاد الشعب المصري

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعرب محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة برد فعل الإعلام وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ منتخب اليد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، قائلا "إحنا سعداء أن يتم وصفنا باتحاد السعادة، وشرف كبير أن نكون سبب كبير في إمتاع الشعب المصري .. الحمد لله". 

نسير في الاتحاد وفق نظام موضوع 

وأضاف "الأمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن سبب نجاح اتحاد كرة اليد أن المجالس تكمل بعضها البعض وفق نظام موضوع، منوها بأنه يوجد بعض الأخطاء لكن يتم العمل على تصحيحها بشكل دوري، لافتا إلى أن الاتحاد دائما يتحدث عن الأخطاء الموجودة من أجل العمل على تصحيحها في الفترة المقبلة. 

واستكمل، أنه يتم العمل على مستوى جميع منتخبات اليد المختلفة، ولا يوجد منتخب يعتمد على لاعب او اثنين فقط، والجميع يعمل على أن تكون الفوارق بسيطة بين اللاعبين وبعضها البعض حتى يكون الفريق بالكامل في مستوى واحد. 

الاتحاد المصري لكرة اليد منتخب اليد الشعب المصري سيد على برنامج حضرة المواطن

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