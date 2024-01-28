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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: أمريكا هي من تدير الحرب في غزة وليس إسرائيل

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

قال المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، إن المرافعة التي اعتمدت عليها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية من ضمنها عدد من الوثائق منها وثيقة باسم الأمين المساعد للأمم المتحدة، ووثيقة باسم مفوض الشؤون الإنسانية، والتي تتحدث عن تعمد إسرائيل القـ تل في الشعب الفلسطيني وإجبارهم على النزوح والخروج من قطاع غزة، موضحا أن مستندات الأمم المتحدة كانت دليل إدانة على إسرائيل. 

جهود مصرية كبيرة في إدخال المساعدات 

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن أمريكا هي من تدير الحرب في قطاع غزة وشوارعها وليس إسرائيل، مشددا على أن جيش الاحتلال غير قادر على إبادة 52 مخيما في قطاع غزة، وأمريكا هي من ساهمت بشكل كبير في هذه الحرب. 

وتابع أن أمريكا هي من ترغب في تغيير الخريطة السكانية في فلسطين وليس جيش الاحتلال، لافتا إلى أن واشنطن هي من طلبت توسيع المعابر التي تدخل منها المساعدات بدلا من المطالبات بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، ومصر تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. 

 

سياسي فلسطيني إدخال المساعدات إسرائيل الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية

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