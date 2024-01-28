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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأوبرا يكشف حقيقة الارتفاع الجنوني في أسعار التذاكر

الأوبرا المصرية
الأوبرا المصرية

كشف الدكتور خالد ذاغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن وجود لغط كبير فيما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر الاوبرا، قائلا إن أسعار حفلات دار الأوبرا التي تقدمها الفرق المتواجدة بالدار لم تتغير نهائيا، إذ أن هناك حفلات مثل الموسيقى العربية سعرها 45 جنيه، وأقصى سعر في الحفلات المميزة يكون 250 جنيه. 

ارتفاع الأسعار في الحفلات الخارجية فقط 

وأضاف "داغر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن دار الأوبرا تنظم حفلات من خارج دار الأوبرا، ويكون لها تكاليف معينة يتم العمل على تغطيتها، إذ أن تلك الفرق أجورها زادت في حدود 300% في العام الأخير، والأوبرا تعمل على موازنة الأمر بقدر المستطاع، إذ أن الزيادات تكون في حدود 15% فقط. 

وتابع أنه إذا تم المقارنة بين الحفلات داخل وخارج دار الأوبرا سيكون هناك فارق كبير، لافتا إلى أن هناك احتفالية لأم كلثوم متواجدة خارج الأوبرا بسعر 1200 جنيه كحد أدنى للتذكرة وحد أقصى 5 ألاف جنيه، في حين أن داخل الأوبرا أقصى سعر للتذكرة يكون 250 جنيه فقط لا غير.  

الأوبرا أسعار تذاكر الاوبرا الحفلات الخارجية برنامج حضرة المواطن سيد على

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