الجامعة العربية: أنشطة الأونروا مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير

قال حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل اتهمت 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص.



وأكد أن إسرائيل تحركت ضد منظمة ووكالة غوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.

وأضاف حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أن وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا تعيش أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير القادم، مؤكدا أن هذا الأمر حال حدوثه وتوقف الأونروا يشكل خطرا كبيرا.

ولفت إلى أن الأونروا تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن ولبنان وسوريا وحال توقفها يعني هذا أمر سلبي لهؤلاء المواطنين.



وأكد توقفها سيسبب مشاكل كبيرة ودورها أن يتم إحلاله بشكل سهل، منوها بأن دورها إذا توقف سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.

