رضا عبد العال: منتخب مصر ماشي على الدعوات.. مش بنلعب بـ5% كورة

قال الكابتن رضا عبد العال، إن المنتخب المصري لا يقدم كرة قدم جيدة، معقبًا "المنتخب ماشي على الدعوات، واللي وصلنا لدور الـ 16، دعوات المصريين فقط،، احنا لم نلعب 5% كورة".

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تشكيل المنتخب للعب أمام موزمبيق يخوف، معقبًا: "المفترض أن يقوم المدرب باستبدال النني، بأي لاعب لديه نزعة هجومية، احنا كنا بندافع ليه أمام موزمبيق".

ولفت إلى أن مدرب المنتخب لا يريد الهجوم ، وهذا الأمر يخيف، مشيرًا إلى ضرورة وضع لاعبين تمتلك قدرات هجومية قادرة على خلق حلول وإحراز الأهداف مثل مصطفى فتحي أو مرموش.

وتابع أن الجهد البدني الخاص بالمنتخب المصري لن يصل إلى مستوى اللاعبين الأفارقة، معقبًا: "لو قمنا باللعب بنفس المهارة الإفريقية القائمة على الجهد البدني، هنتغلب 5 صفر، ولكننا بنلعب بالمهارات الفنية".