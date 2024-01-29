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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة التحرير: موقف أمريكا وفرنسا يعكس توجههما المطلق لمواصلة العقاب الجماعي لفلسطين

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه بات هناك 10 دول جمدت في ضوء الادعاء الإسرائيلي الكاذب تمويلها لوكالة غوث اللاجئين، وهذا الادعاء حتى الآن لم يثبت تأكده من الاتهام الباطل لـ 12 موظف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحا أن موقف أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول يعكس التوجه المطلق لمواصلة فرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني. 

الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة منذ أكثر من 100 يوم 

وأضاف "الغول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أنه سيفترض أن هناك 12 موظف من 30 ألف موظف كلهم من الفلسطينيين تورطوا في خطأ ما، فليس من الطبيعي أن يتم وقف المساعدات والتمويل عن الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي تجري منذ أكثر من 100 يوم ونقص حاد في المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والوقود والمحروقات وعمليات التدمير والخراب والقتل في قطاع غزة. 

وتابع، أن أمريكا وإسرائيل يعملون منذ توقيع اتفاقية أوسلو على تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، ويوجد سلسلة من الخطوات والانتهاكات التي ارتكبت على هذا الصعيد، وتصاعدت حدتها بعد شروع الرئيس السابق ترامب بتنفيذ صفقة القرن بمطلع ديسمبر 2017 حينما باشر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واقترح تقليص عدد اللاجئين من 7 مليون لاجئ إلى 40 ألف وتم عزل الأبناء والأحفاد عن الجدود. 

واستكمل أن ما يحدث الآن ليست سوى زريعة يتم استخدامها من أجل تبرير سياساتها والعقاب الجماعي على الشعب العربي الفلسطيني. 

الشعب الفلسطيني حرب إبادة يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى أمريكا

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