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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

تعب العضلات
تعب العضلات

يعد تعب العضلات من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على نشاط الإنسان وقدرته على القيام بالمهام اليومية 

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا فإن أفضل طريقة للوقاية من تعب العضلات هي الحفاظ على لياقتك البدنية وتأكد من تسخين جسمك قبل ممارسة الرياضة، وتهدئة جسمك بعد ذلك.

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فيما يلي بعض النصائح الأخرى للوقاية من تعب العضلات:

اشرب الكثير من السوائل: يمكن أن تساعد السوائل في الحفاظ على رطوبة عضلاتك.


تناول نظامًا غذائيًا صحيًا: يوفر النظام الغذائي الصحي العناصر الغذائية التي تحتاجها عضلاتك للتعافي.


خذ فترات راحة أثناء ممارسة الرياضة: لا تحاول ممارسة الرياضة لفترة طويلة دون أخذ فترات راحة.

الوقاية من تعب العضلات 
إذا كنت تعاني من تعب العضلات، فاتصل بطبيبك إذا كان تعب العضلات شديدًا أو مزمنًا.
او اذا كان تعب العضلات مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الحمى أو الضعف أو فقدان الوزن.

إذا كنت تعاني حالة طبية أساسية، مثل مرض السكري أو تصلب الشرايين.

تعب العضلات تصلب الشرايين شرب الكثير من السوائل صلب الشرايين ممارسة الرياضة مرض السكري مرض السكر

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