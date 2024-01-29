خيري رمضان: منتخب مصر لكرة القدم خرج من بطولة إفريقيا بشكل مخز

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن منتخب مصر الوطني خرج من بطولة الامم الإفريقية بشكل مخز، ولم يؤد الأداء المطلوب الذي كانت تنتظره منه الجماهير المصرية.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن حارس المرمى محمد أبو جبل لا يتحمل الهزيمة، ولا مصطفى محمد الذي أدى ما عليه، وكان من أفضل لاعبي المنتخب خلال البطولة.

وتابع مقدم برنامج “مع خيري”، أن اتحاد الكرة المصرية ليس له علاقة بكرة القدم، وأدار الأمور بشكل سيئ، ولم يستعد بالشكل الأمثل للبطولة.

جيل حسن شحاتة

وأشار خيري رمضان إلى أن منتخب مصر لمدة 14 عاما، لم يحصل على بطولة إفريقيا، مؤكدا أن أخر بطولة حصل عليها المنتخب كانت في جيل حسن شحاتة.

