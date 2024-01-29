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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق ناري من نبيل الحلفاوى بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس هاجم فيه الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

نبيل الحلفاوى

وقال نبيل الحلفاوى : معه فريق نصفه محترفون في أوروبا لم يبخل أحدهم بنقطة عرق فحقق أسوأ نسخة على الإطلاق أمام أسهل مسار واجهناه في أمم إفريقيا مقابل 200000 دولار شهريا 18xشهر= 3مليون و600 ألف دولار.. أظن كده اتعشت وزيادة. لن نصادف مثل هذا السفه في أي مكان آخر.. كفاية .. مدير فني وطني .. والنهارده قبل".

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نبيل الحلفاوى 

كان الفنان نبيل الحلفاوي، علّق على عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر، لعلاجه داخل ليفربول بعد إصابته.

وكتب عبر إكس: “عمليًا.. عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد من سرعة تعافيه كما أن شبهة الادعاء لا محل لها لأنه لن يلعب لليفربول حيث إن لعبه معناها تعافيه وتتوجب عودته”.

تعافي محمد صلاح

وتابع: “‏معنويًا.. تعافيه هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع الفريق مهم للدعم خاصة أنه الكابتن.. كما أنه أهم جماهيريًا خاصة في ظل حالة التربص”.

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

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