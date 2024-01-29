دعم مستمر.. الديهي: إحنا ولاد أصول وبنعمل الواجب مع أشقائنا في غزة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على إقامة وتشغيل "مطبخ إنساني" بمدينة الشيخ زويد تجهز فيه وجبات يوميًّا ويتم نقلها إلى قطاع غزة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" مصر مستمرة في مجهوداتها لدعم قطاع غزة والأشقاء في غزة ".

وتابع نشات الديهي :" إحنا ولاد أصول وبنعمل الواجب مع أشقائنا في قطاع غزة ، ولا نلتفت لمن يقلل مما تقوم به مصر من مجهودات ".

وأكمل نشات الديهي :" إحنا بنتحرك تحركات في كافة الاتجاهات لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ".

ولفت نشأت الديهي :" هناك من يسعى إلى تشويه شكل الدولة المصرية والتشكيك في مجهودات الدولة المصرية، ومصر أكثر دولة في العالم تُهاجم وتواجه شائعات ".