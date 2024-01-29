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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير استراتيجي يوضح قصة الصهيونية وأفكارها وعلاقتها بما يحدث في غزة.. فيديو

محمد الغباري
محمد الغباري

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن قصة الصهيونية وأفكارها وعلاقتها بما يحدث في غزة.

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وقال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تل صهيون أول تل سكن عليه سيدنا داوود، وقام ببناء منزل للعيش والبيت الثاني للعبادة، ثم قام بالتوسع الأول بشكل طولي، ثم جاء سيدنا سليمان بالتوسع الثاني".

 

وأضاف الخبير الاستراتيجي: "غزة ليست ضمن خريطة مملكة داوود.. وبعد موت سيدنا سليمان، انقسمت إسرائيل إلى مملكتين، مملكة يهوذا في الجنوب، وكانت تضم يهوذا وشمعون وبنيامين، واتحدت الأسباط الأخرى لتكوين مملكة إسرائيل الشمالية، ثم قام الآشوريين بتدمير إسرائيل، وتم قتل غالبية الإسرائيليين".

واسترسل: " الصهيونية فكرة قومية وليست دينية، وعندما سأل الإسكندر الأكبر عن مجموعة يطبلون على قمة الجبل، رد عليه أحد الأشخاص وقال له إن ما يجري مراسم لتعبد الصهيونية".

وأشار إلى أن "المستعمرات المتشددة دينيا تكون في أماكن مرتفعة، عكس المستعمرات العادية التي تتواجد بصورة منخفضة"، موضحا: "ما يحدث في حرب غزة، يتماشى مع فكرة الصهيونية، كما أن جميع أهداف إسرائيل التي تقوم بها الآن تقوم على أهداف دينية وليست سياسية".

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