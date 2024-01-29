وزير الإسكان الفلسطيني: 1.8مليون في غزة بلا مأوى .. و40% من المناطق الحضرية تمت إبادتها

قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن هناك اقتحامات يومية ينفذها الاحتلال في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تعليق تمويل وكالة أونروا، شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد "زيارة"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف تمويل أونروا مخطط إسرائيلي يستغله الاحتلال بادعاءات لا مبرر لها، مشيرًا إلى أنه يثمن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك 1.8 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، و40% من المناطق الحضرية تمت إبادتها، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 50% من البنية التحتية في غزة. وحجم الدمار غير مسبوق.