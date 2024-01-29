إعلام فلسطيني: 25 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرق غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 25 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، نتحدث عن ازدياد في أعداد الشهداء بعد سقوط شهيدين، شهيد في بلدة اليرموك، والشهيد الآخر في دور جنوب مدينة الخليل، والحديث يدور عن استشهاد شاب أو حتى طفل في منطقة رام الله، لترتفع حصيلة الشهداء منذ الصباح إلى 5 شهداء حتى الآن.

وأضافت "السلامين"، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحى، لقتل الفلسطينيين، وهذا ما تحدث عنه مدير مسشتفى دورا الحكومي، الذي قال إن من أطلق الرصاص بإتجاه الفلسطينيين بمدينة دورا جنوب الخليل كان متعمدا قتل الفلسطينيين.

وتابعت: «ربما الأعداد فى زيادة، لأن قوات الإحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحى خلال اقتحامها هذة البلدة جنوب الخليل، وعن اقتحام مدينة جنين ومخيم جنين، يجري إعتقال عدد من الفلسطينيين، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال».

وأكملت: «الآن نتحدث عن اقتحام بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وبعد هذا الاقتحام اندلعت مواجهات ما بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وما بين الشباب الفلسطينيين أدت الى ارتقاء فلسطينيا فى بلدة سلواد، وبعد ذلك ربما أنسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذة المنطقة».