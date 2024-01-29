ليست صحيحة.. مكتب نتنياهو ينفي أنباء التوصل إلى صفقة مع حماس

هدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ورد مكتب نتنياهو بنفي صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "التقارير الواردة عن صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غير صحيحة، وتشمل شروطًا غير مقبولة لإسرائيل".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لمدة 45 يومًا في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزًا إسرائيليًا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل رهينة".

وذكرت القناة أن "الصفقة ستشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية".