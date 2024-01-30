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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول يمني كبير يعقد اجتماعا هاما في الصين| تفاصيل

الصين واليمن
الصين واليمن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الصيني يجتمع مع نظيره اليمني خلال زيارة الأخير إلى بكين.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية الصيني أكد دعم الصين لـ اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وخلال اللقاء، قال نائب وزير الخارجية الصيني، إن بكين تدعم الحكومة اليمنية الشرعية لتسوية القضية اليمنية عبر الحلول السياسية.

كما أكد نائب وزير الخارجية الصيني، أنه بحث مع نظيره اليمني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ضغط على وزير الخارجية الصيني وانج يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران للعمليات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

وذكر المسئول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل. 

وعقد الدبلوماسيان الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في بانكوك.

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