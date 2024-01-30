سياسي فلسطيني: إسرائيل اعتقلت 10 آلاف أسير بعد 7 أكتوبر

رفض المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، وصف المفاوضات التي تجري في باريس بـ "اتفاق الرهائن"، وإنما هي اتفاقات لتبادل أسرى، إذ أن هناك أسرى إسرائيليين مازالوا محتجزين في قطاع غزة، وتم أسرهم من معسكرات الجيش الإسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين متواجدين في السجون لما قبل 7 أكتوبر وما بعدها أيضا.

15 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن عدد الأسرى الفلسطينيين وصلوا 15 ألف أسير، وقبل الحرب كانوا 5600 أسير، وتم اعتقال 6400 أسير من الضفة الغربية، ومن غزة تم اعتقال أكثر من 3400 أسير متواجدين في معتقلات النقب بغزة.

وتابع أن اتفاق الأسرى يدخل في عدة مراحل، منها وقف إطلاق النار المصحوب بالهدنة الزمنية، حيث إن الحديث حول شهر أو 45 يوم يتم تبادل فيه ما يقرب من 45 أسير إسرائيلي مقابل من 100 لـ 150 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي وذلك وفق مواصفات معينة.