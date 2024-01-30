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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زاهي حواس: تبليط الهرم تخريف.. ونجمع التوقيعات لاستعادة حجر رشيد

زاهي حواس
زاهي حواس

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم"، قائلا إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وسيكون هناك اجتماع للجنة لفحص الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "تبليط الهرم"، ومن أصدر هذه التصريحات سيدة "بتخرف" لا تفقه أي شيء. 

لا يوجد ما يسمى بـ "تبليط الهرم" 

وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن فكرة "تبليط الهرم" أمر عار تماما من الصحة، وغير علمي على الإطلاق، إذ أنه مبني من الحجر الجيري، ومن ثم جاء "منكاورع" وقام بكساء وجه الهرم بأحجار جرانيتية، وعلى مر الزمن وقع 9 من أصل 16 حجر، ولا أحد يستطيع تبليط الهرم. 

وتابع زاهي حواس، أن التصريحات الصادرة حول "تبليط الهرم" هدفها إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن لا يوجد أي أساس من الصحة لهذا الملف. 

واستكمل أن مصر تبحث عن 300 ألف توقيع من أجل استعادة حجر رشيد من جديد وفق المبادرة التي قدمها لاستعادة الحجر من جديد، مناشدا الجميع بضرورة الوصول لمليون توقيع لاستعادته من جديد، تم تجميع 700 ألف ويُنتظر 300 ألف فقط، "فيه هوجة موجودة والدول بترجع آثارها، ولازم نستغلها". 

زاهي حواس تبليط الهرم برنامج حضرة المواطن سيد على حجر رشيد

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