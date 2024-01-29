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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قريبا جدا.. زاهي حواس يكشف تفاصيل مدهشة حول كشف أثري سيهز العالم

زاهي حواس خلال فعاليات
زاهي حواس خلال فعاليات معرض الكتاب

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الاتنين، ندوة للدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، حيث كشف فيها تفاصيل استرداد الآثار المصرية.

 

حكاية زاهي حواس مع اللوحة المسروقة 


وحكي  زاهي حواس إحدى القصص، وهي أنه كان في معرض في سان فرانسيسكو، ووجد حينها لوحة أثرية تم سرقها من أحد المتاحف المصرية، فحضر المعرض ثم طلب من مدير الآثار استعادة تلك اللوحة، وبالفعل أحضرها معه عند عودته.

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كشف أثري سيهز العالم


واستطرد زاهي: هناك مشروعاً حالياً للبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي بواسطة الحمض النووي DNA، إذ إنه خلال أربعة أشهر سيكون  هناك مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا، سيتم خلاله الإعلان عن اكتشافات أثرية ستهز العالم. 

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إقبال جماهيري كبير 


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
 

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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