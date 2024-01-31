لازم المواجهة.. يسرا عن فيلم «ليلة العيد»: ممكن مايعجبش الناس علشان بيوجع

قالت الفنانة يسرا إن فيلم ليلة العيد جمع كل المشاكل بشكل مختلف فهو ليس حدوتة واحدة بل مجموعة من الحواديت التي جرى تضفيرها بشكل جميل جدًا على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله ومن إخراج المتميز سامح عبدالعزيز.



وأكدت يسرا خلال لقائها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لازم نقدم حاجة مميزة لها مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواعًا كوميدية لازم نعمل حاجة مخصوصة تتناول مشاكل حقيقية ولا أقلق من ذوق المشاهد وعارفة أن ممكن مايعجبش أو يخافوا يتفرجوا عليه أو ميحبوش علشان بيوجع لكن عارفة إني عاملة حاجة صح وفرحانة بها».



وأكملت: (المشاكل دي موجودة في بيوت كتيرة وحوالينا وفيه ناس بنتعامل معاهم عندهم المشكلات دي ولما نقدم عمل زي ده ونشعرهم أننا نشعر بهم وبما يمرون به سوف يختلف لأن الناس أحيانًا تهرب لمشاهدة ذلك هرباً من الوجع وعدم المواجهة"، لافتة إلى أن تأخر خروج الفيلم للنور لم يؤثر عليه قائلة: الموضوع مش هيقدم سيظل عايشين فيه طول الوقت فترة طويلة".



وذكرت أن جمع المشكلات في فيلم واحد أمر مهم قائلة: (لو اخترنا مشكلة مشكلة هنفضل نعيد ونزيد ونسرد المشاكل مش بيقولوا البيوت أسرار كل بيت عنده مشكلة من شكل مختلف لكن يتم جمعها تحت لاءة "القهر").