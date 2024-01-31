بيان عاجل من الصين بشأن رئاسة روسيا لمجموعة البريكس وتعاون الدول الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، إن الصين تدعم رئاسة روسيا لمجموعة البريكس وستوسع التعاون مع أعضاء المجموعة على كافة المسارات.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن شيوي قال إن "الصين ستقدم دعما نشطا لرئاسة روسيا، ونحن على استعداد للتفاعل مع جميع الأطراف المهتمة على مبادئ الانفتاح والتسامح والمنفعة المتبادلة".

وأوضح شيوي، أن بكين تطمح إلى تعميق وتوسيع تفاعلها مع الدول الأعضاء في البريكس في كافة المجالات، وتسهيل تشكيل آليات التواصل معها وضمان مستوى عال من التعاون.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود المشتركة، عززت المجموعة بشكل كبير نفوذها الدولي من خلال تعزيز السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس سيعقدون اجتماعا في مدينة نيجني نوفجورود الروسية في يونيو المقبل.

وقال ريابكوف في اجتماع لوزراء خارجية البريكس الذي عقد كجزء من رئاسة روسيا لدول البريكس: "سيعقد اجتماع وزراء خارجية البريكس في نيجني نوفجورود في يونيو 2024".

وأشار ريابكوف إلى أنه من المتوقع أن تستضيف عشرات المدن الروسية أكثر من 200 حدث تحت رئاسة موسكو للمجموعة.

ولفت إلى أن "القمة الـ 16 لمجموعة ابريكس ستكون الحدث الرئيسي في التقويم، والتي ستعقد في كازان في أكتوبر 2024".