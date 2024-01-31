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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية.. الصين تدعم موقف روسيا في أوكرانيا |تفاصيل

روسيا والصين
روسيا والصين

قال وزير الدفاع الصيني دونج جون، إن الصين لن تتوقف عن دعم روسيا في القضية الأوكرانية على الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية وتوتر التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الدفاع الصيني خلال محادثات مع نظيرة الروسي سيرجي شويجو عبر تقنية الفيديو: "لقد دعمناكم في القضية الأوكرانية على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تواصلان الضغط على بكين".

وتابع: "حتى التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي مهدد الآن، لكننا لن نغير أو نتخلى عن سياستنا الراسخة"، لافتا إلى أنه لا ينبغي لهم ولا يمكنهم عرقلة التعاون الروسي الصيني الطبيعي".

وشدد دونج على أنه في السنوات الأخيرة، لاحظت الصين محاولات مستمرة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لعزل روسيا، وعلى الرغم من هذه الجهود تظل بكين ثابتة في التزامها بتقديم دعم ثابت لـ روسيا. 

وشدد وزير الدفاع الصيني، على أنه "باعتبارنا القوتين الأكثر أهمية ورئيسية في العالم، يتعين علينا الاستجابة بشكل حاسم للتحديات العالمية".

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