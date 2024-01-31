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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية : تخصيص يوم بمعرض الكتاب عن الثقافة الفلسطينية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت زينب شبل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في معرض الكتاب، إن الأوضاع الجارية في قطاع غزة انعكست بشكل كبير على الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وأضافت "شبل"، خلال رسالة على الهواء، أنه جرى تخصيص يوم يدور على كل المحاور الخاصة به حول الثقافة الفلسطينية والهوية الثقافية والأدبية للشعب الفلسطيني، كما أنه ستتم مناقشة الإصدارات الخاصة بالكُتاب الفلسطينيين، وانعقاد ندوات تخص القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وعلاقة مصر بهذه القضية منذ بدايتها وحتى الآن وإحياء التراث الفلسطيني بشكل عام، وإحياء الثقافة والهوية في العديد من الفعاليات في المعرض.

الثقافة الرقمية

وأشارت إلى أن الجديد هذا العام، ما يسمى بانطلاق مؤتمر اليوم الواحد، والذي يناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة التي طرأت على الساحة، وبها العديد من التطورات الحديثة، واحدة من أهم هذه القضايا هي قضية الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتطرق للكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي في معرض الكتاب، بجانب الروايات التي تمت متابعتها من خلال هذه التقنية أو الاستعانة بها لكتابتها.

إحياء التراث التراث الفلسطيني الهوية الثقافية الذكاء الاصطناعي الفعاليات الثقافية والأدبي القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية

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