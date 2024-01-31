الأزهر خط أحمر.. بسمة وهبة توجه رسالة بالعبرية لإسرائيل مجددا.. فيديو

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خط أحمر.

ووجهت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، رسالة بالعبرية لإسرائيل ونتنياهو مرة أخرى للتأكيد على أن الأزهر وشيخ الأزهر خط أحمر .

وقالت بسمة وهبة :" نتنياهو هو المجرم الأول في إسرائيل ، وهناك قناة إسرائيلية تقوم بمهاجمة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر وتدعي عدة افتراءات وأكاذيب عن الأزهر ".

وأكملت بسمة وهبة :" القناة الإسرائيلية ادعت أن مناهج التعليم في مدارس الأزهر تحض على الكراهية لليهود ، وأن مؤسسة الأزهر تدير نظام تعليمي به حوالي 2 مليون طالب يدرسوا منهج متشدد ضد إسرائيل ".

وتابعت بسمة وهبة :" القناة الإسرائيلية ادعت أن الأزهر يقوم بتدريس مناهج ضد إسرائيل"، مضيفة:" الإسلام دين محبة وتسامح لكن إسرائيل هي من تحض على الكراهية ".