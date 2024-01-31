عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

100 يوم على الحرب.. مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب الصهيونية على غزة التي تواجه دمارًا لم يُشهد له مثيلٌ خلال القرن الواحد والعشرين، يقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قراءة شاملة للمشهد العام في القطاع وكامل الأراضي الفلسطينية للوقوف على أبعاد العدوان والأسباب الخفية وراءه، وكذلك استشراف مستقبل الحق الفلسطيني في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل والدعم اللامحدود لكيانٍ كتب تاريخهُ بدم الفلسطينيين.

مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي جديد

ويستعرض المرصد في إنتاجه المرئي الجديد استراتيجية الكيان الصهيوني لتدمير غزة وتحويلها إلى مكان غير صالح للحياة ضمن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها منذ عام 1948م، وإعماله لآلة القتل في صفوف الفلسطينيين، علاوة على استهداف جميع الأماكن التي يأوي إليها النازحون في القطاع كما شهدنا في حالات محاصرة وضرب المستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس بعضها يعود تاريخه إلى مئات السنين.

يرد على 17 شبهة.. كتاب قضايا المرأة في السنة النبوية بجناح الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يكرم طلاب إندونيسيا المشاركين في برنامج المعايشة اللغوية

كما يعرض الإنتاج المرئي أبرز المصطلحات الأكاديمية التي أعلن عنها مرصد الأزهر منذ السابع من أكتوبر ضمن آليته لتشكيل الوعي العربي والعالمي بالحق الفلسطيني وتصحيح الكثير من المفاهيم المتداولة في وسائل الإعلام الغربية التي ضللت المتابع لها على مدار سنوات من خلال ضخ معلومات مغلوطة ومنقوصة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة. 
وقريبًا، من المقرر إنتاج المزيد من الوسائط المرئية لكشف حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيضاح أبعادها وتبعاتها للرأي العام العالمي والعربي، وكشف الخطط الخبيثة للاحتلال لضم كامل الأراضي تحت سيطرته ضمن مشروعاته التهويدية الاستيطانية التي تضرب في جذور الحق الفلسطيني.

الأزهر مرصد الأزهر الأوضاع المأساوية في غزة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحرب الصهيونية على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

انتهاء تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اعرف موعد النتيجة وكيفية الحصول عليها

المحرصاوي لـ سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة في عصرنا الحالي

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية موسعة لمواجهة المخططات الصهيونية لتهويد القدس

طلاب الأزهر يُبدعون في حب مصر ويُبهرون زوار معرض الكتاب

مجلس جامعة الأزهر يشكر الكليات على نجاح الامتحانات ويشدد على سرعة إعلان النتائج

للمرة الثانية.. قرية «جوجر» بالدقهلية تشارك بـ 6 شاحنات جديدة لإغاثة غزة

مستشار مفتي الجمهورية: تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة في حق أحرار العالم

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في قصف منزل جنوبي شرقي رفح

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ