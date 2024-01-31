مجلس جامعة الأزهر يكرم طلاب إندونيسيا المشاركين في برنامج المعايشة اللغوية

كرَّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، طلاب معهد الشفاء الإسلامي وطلاب المدرسة المحمدية بإندونيسيا ممن شاركوا في برنامج المعايشة اللغوية الذي نظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف -حفظه الله؛ لرعايته لهذا البرنامج.

يهدف البرنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفقًا لأحدث النظم التعليمية؛ لتأهيلهم وتنمية قدراتهم في معرفة لغة القرآن الكريم، كما قدم المجلس الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين؛ لإشرافها ومتابعتها الدائمة للبرنامج الذي يبرز حضارة مصر وأزهرها الشريف في الحفاظ على اللغة العربية.