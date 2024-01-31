ترشيد.. متحدث الوزراء: الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والحكومة تعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وقال محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون": "المشروعات التنموية التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 % أو اكثر يستمر العمل بها للانتهاء منها، والقاعدة العامة التي تم التوافق عليها هي استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء ".

وأكمل محمد الحمصاني :" هناك قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية".

وذكر أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.