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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: المشاروات مع صندوق النقد جارية.. ولا داعي للقلق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 % أو اكثر يستمر العمل بها للانتهاء منها.

 

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وقالل محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون": "القاعدة العامة التي تم التوافق عليها هي استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء ".

 

 

وأضاف محمد الحمصاني:" تم التطرق في اجتماع مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ".

 

 وتابع محمد الحمصاني : "مازالت المشاورات حول اتفاق صندوق النقد جارية وفور التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة التفاصيل ولا داعي للقلق"، مضيفا: "الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ".

 

 وأكمل محمد الحمصاني :" الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة  والحكومة تعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري"، مضيفًا:" الحكومة تنسق مع البنك المركزي للعمل على خفض التضخم بحلول عام 2025 لأقل من 10 % ".

 

ولفت محمد الحمصاني:" هناك تنسيق مع البنك المركزي لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية ".

الحكومة الاقتصاد مصطفى مدبولي اخبار التوك شو الأزمة الاقتصادية

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