الحكومة: المشاروات مع صندوق النقد جارية.. ولا داعي للقلق

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 % أو اكثر يستمر العمل بها للانتهاء منها.

وقالل محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون": "القاعدة العامة التي تم التوافق عليها هي استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء ".

وأضاف محمد الحمصاني:" تم التطرق في اجتماع مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ".

وتابع محمد الحمصاني : "مازالت المشاورات حول اتفاق صندوق النقد جارية وفور التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة التفاصيل ولا داعي للقلق"، مضيفا: "الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ".

وأكمل محمد الحمصاني :" الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والحكومة تعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري"، مضيفًا:" الحكومة تنسق مع البنك المركزي للعمل على خفض التضخم بحلول عام 2025 لأقل من 10 % ".

ولفت محمد الحمصاني:" هناك تنسيق مع البنك المركزي لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية ".