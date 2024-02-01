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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يلقي القبض على عناصر إجرامية تروج المواد المخدرة بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") .

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات الاستروكس الحشيش الهيروين - الايس القاهرة المخدرات المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة

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