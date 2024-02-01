الأمن يلقي القبض على عناصر إجرامية تروج المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") .



وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.