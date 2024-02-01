شولتز: أتوقع إطلاق مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس إنه يتوقع إطلاق مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات.

وأضاف المستشار الألماني: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة، وأعتقد اعتقادا راسخا أن هذا يجب أن يصبح ممكنا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بلجيكا، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كروس، إن 50 مليار يورو ستخصص للأسلحة ورواتب المعلمين.

وأشار السياسي البلجيكي أيضًا إلى الحاجة إلى رقابة شفافة على كيفية إنفاق هذه الأموال.

يأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، حيث يعد ملف مساعدة أوكرانيا في 2024 هو الأولوية التي ستناقشها القمة التي تنعقد قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى الثانية من اندلاع الحرب الأوكرانية.