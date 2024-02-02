جابر القرموطي: البعض يخصص صفحاته في "السوشيال ميديا" لنشر شائعات عن مصر

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الشائعات انتشرت بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، "والهبد" اشتغل بشكل غير طبيعي، إذ اصبح يوجد ما يقرب من ألف شائعة يوميا، "الناس بقت تشتكي، بقينا نشوف الف شكوى، والف شائعة كل يوم يا جماعة".

جابر القرموطي: الشائعات انتشرت بقوة عن مصر في مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مجلس الوزراء والجهات التابعة له يعملون بجهد فائق من أجل الرد على الشائعات القوية التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذك رغبة من الحكومة في إيضاح الأمر للمواطن والابتعاد قدر المستطاع عن التضليل.

وتابع جابر القرموطي، أن البعض يستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر الشائعات من أجل أغراض معينة، "البعض بيصطاد مصر بالاسم، وكل التغريدات تلاقيها متخصصة بمصر، وكله بيكتب على مصر فقط لا غير، إذ أن مصر هي مصدر جذب حتى في الشائعات".

واستكمل جابر القرموطي، أنه لا يوجد دولة في العالم يتم نشر شائعات عليها مثل مصر، إذ يوجد 4 أو 5 قنوات يوميا لا يتحدثون سوى عن مصر فقط لا غير، والترصد للدولة المصرية وكل ما يحدث فيها، ويرغبون في هدم الثوابت في مصر.