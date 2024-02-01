جابر القرموطي: العاصمة الإدارية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، هي مدينة قوية، ولم تتكلف ميزانية الدولة أي شيء فيها، ولم تضع الميزانية أي جنيه واحد في هذا التمويل، وهذا واحد من أنواع التمويل الجديدة في الدولة المصرية.

جابر القرموطي: مصر لم تتكلف أي شيء في بناء العاصمة الإدارية

وأضاف "القرموطي"، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بي سي" في حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية تضع ميزانية سنوية بشأن طرق العمل، وطريقة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم العمل بها في العديد من دول العالم، وهي مدينة استثنائية من ضمن المدن المتواجدة في مصر.

وتابع جابر القرموطي، أن العاصمة الإدارية الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل من خلال هذا المشروع بداية منذ عام 2016 وحتى الآن، "هتلاقوا كتير جدا من العمال مبسوطين بالشغل في العاصمة الإدارية الجديدة".