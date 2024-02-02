خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي أدت لانخفاض سعر الذهب

قال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير اقتصادي، إن سعر الذهب يشهد تذبذب في الأسعار خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاعات متتالية وضخمة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% أدى لانخفاض كبير في سعر الذهب، "انخفاض الدولار نتج عنه انخفاض للذهب، والدولار نزل لأن الناس كانت مستنية تعويم للجنيه ومحصلش".

انخفاض كبير في الدولار في السوق الموازية

أضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الطلب على الذهب أصبحت معدلات تقل بشكل واضح، إذ أن سعر الدولار في السوق الموازية شهد انخفاضا، متمنيًا أن تعود أسعار الدولار لنصابها الحقيقية بعيدا عن المغالاة الموجودة.

وتابع أن سعر الدولار في السوق الموازية موجود نتيجة زيادة الطلبات والمضاربة عليه، إذ يوجد شراء مكثف والاكتناز للدولار داخل السوق المصري، وبالتالي التجار في الصاغة يسعرون الذهب وفق سعر الدولار في السوق الموازية، وحينما انخفض الدولار شهد انخفاضات في سعر الذهب.

واستكمل، أن عام 2023 شهد طفرة كبيرة في أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل جنوني، إذ أن حجم شراء الذهب من قبل المصريين وصل 57 طن من الذهب في العام الماضي، وهو رقم جنوني ومبالغ فيه بشكل كبير، إذ أن تحركات المصريين دائما ما بين 15 لـ 18 طن ذهب.