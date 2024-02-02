مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية أسعار الدولار ما زالت تسيطر على تفكير المواطنين والتجار اصبحوا يتوقفون عن البيع والشراء في الوقت الحالي.

واضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” انه خلال الايام القليلة المقبلة ستحل مشكلة الدولار مع البنك المركزي المصري ويجب على الناس الا يوقفوا عمليات البيع والشراء.

داخل فلوس

وتابع مصطفى بكري قائلا:" الدولة داخلها فلوس كثير من مشاريع استثمارية من بينها تطوير منطقة راس الحكمة بالساحل الشمالي.

واكد مصطفى بكري ان اعداء الوطن والابواق المأجوره تستهدف دائما ضرب استقرار الدولة المصرية وان الرئيس السيسي اكد انه لا مساس بالامن القومي المصري مهما كان الثمن.