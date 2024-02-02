سميحة أيوب تغازل رشوان توفيق على الهواء .. والأخير يرد

روت الفنانة سميحة أيوب، أحد المواقف التي جمعتها بالفنان القدير رشوان توفيق قائلة إنها أول ما تخرجت من المعهد بُلغت بإسناد بطولة "أهل الكهف"، وكانت سعيدة للغاية، ويتحدثوا عن جلب شباب من العهد للاستعانة بهم في العمل الفني، وكان من ضمن الشباب فنان جميل وراقي وهو رشوان توفيق.

سميحة أيوب تغازل رشوان توفيق

وأضافت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "لما جه الشباب البنات قالوا في واحد جميل جدا ولكن بيتكسف، كان رشوان توفيق كان قمر قدامي، وخجول جدا، وعينيه كان فيها عفة".

وتابعت سميحة أيوب أن رشوان توفيق كان عينيه نقية، "رشوان توفيق كان قمر كبير وهو صغير ومازال قمر هو كمان".

ومن جانبه رد الفنان رشوان توفيق، قائلا إن سميحة أيوب هي علامة في تاريخ المسرح المصري، والجانب الإنساني لديها كبير جدا، ولديها العديد من المواقف القوية، "سميحة عمرها ما وقفت قدام فنان، ودايما متواضعة، وكان نفسي دايما أني أعمل دور قدام سميحة ايوب".

واستكمل: "أنا عمري ما شفت سميحة أيوب وقفت قدام فنان عنده شغل أو سفر، وتقوله مش قادرين نستغنى عنك، كانت تسيب كل فنان يشوف مستقبله ويحقق طريقه، وعندها جانب إنساني غير طبيعي".