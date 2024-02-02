عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب تغازل رشوان توفيق على الهواء .. والأخير يرد

سميحة أيوب ورشوان
سميحة أيوب ورشوان توفيق

روت الفنانة سميحة أيوب، أحد المواقف التي جمعتها بالفنان القدير رشوان توفيق قائلة إنها أول ما تخرجت من المعهد بُلغت بإسناد بطولة "أهل الكهف"، وكانت سعيدة للغاية، ويتحدثوا عن جلب شباب من العهد للاستعانة بهم في العمل الفني، وكان من ضمن الشباب فنان جميل وراقي وهو رشوان توفيق. 

سميحة أيوب تغازل رشوان توفيق 

وأضافت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "لما جه الشباب البنات قالوا في واحد جميل جدا ولكن بيتكسف، كان رشوان توفيق كان قمر قدامي، وخجول جدا، وعينيه كان فيها عفة". 

وتابعت سميحة أيوب أن رشوان توفيق كان عينيه نقية، "رشوان توفيق كان قمر كبير وهو صغير ومازال قمر هو كمان". 

ومن جانبه رد الفنان رشوان توفيق، قائلا إن سميحة أيوب هي علامة في تاريخ المسرح المصري، والجانب الإنساني لديها كبير جدا، ولديها العديد من المواقف القوية، "سميحة عمرها ما وقفت قدام فنان، ودايما متواضعة، وكان نفسي دايما أني أعمل دور قدام سميحة ايوب". 

واستكمل: "أنا عمري ما شفت سميحة أيوب وقفت قدام فنان عنده شغل أو سفر، وتقوله مش قادرين نستغنى عنك، كانت تسيب كل فنان يشوف مستقبله ويحقق طريقه، وعندها جانب إنساني غير طبيعي". 

رشوان توفيق سميحة أيوب بطولة أهل الكهف قناة المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع : تأثر الحركة في قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر

خبير اقتصادي يكشف الفارق بين تخفيض العملة والتعويم

خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي أدت لانخفاض سعر الذهب

الليلة.. أحمد شيبة يكشف كواليس في مسيرته الفنية مع خالد أبو بكر

جابر القرموطي: البعض يخصص صفحاته في "السوشيال ميديا" لنشر شائعات عن مصر

أحد العاملين بالعاصمة الإدارية: البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا

نائب رئيس العاصمة الإدارية: إقبال شديد على الوحدات ومتاحة لكل فئات الشعب

أستاذ علاقات دولية: أوروبا تشهد حروبا أخرى في الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

انفوجراف .. زيادة الاستثمارات الروسية في مصر

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

الدستورية تفصلها.. رسوم خاصة بالمحاكم لصندوق الخدمات الصحية للقضاة

اليمن| استهداف أم الرشاش بصواريخ بالستية.. وبيان مهم للحوثيين

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر في جولته الخامسة بالشرق الأوسط

حنين..اختفت 13 يوما والأمن عثر عليها داخل حفره بمنزل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

فيديو

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ