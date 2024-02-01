سميحة أيوب: رشوان توفيق مؤدب مش بيبص للستات

أشادت الفنانة سميحة ايوب بمسيرة الفنية للفنان رشوان توفيق ، معرباً عن سعادته بالتعاون معه في أول بطولتها الفنية.



وقالت سميحة أيوب خلال حضورها تكريم الفنان رشوان توفيق بالمسرح القومي: عايزة اتكلم عن حدث تاريخي ، أول مرة كنت أخذ البطولة كان في مسرحية أهل الكهف ، و كانوا عايزين شباب من المعهد فجابوا كام شاب ومنهم كان الفنان رشوان توفيق ، وأول ما شوفته قلت إيه القمر ده.



وتابعت سميحة ايوب ، رشوان توفيق ، انت عظيم طول عمرك و مبسوطة اننا اشتغلنا سوا.



و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرزهم الحضور الفنانة سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ، الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية إيات أباظة

تضمن الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، كما عزفت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز.

اختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية وسط تصفيق من الحضور.