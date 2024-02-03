عمرو أديب: العالم يقف بجانب مصر بسبب موقفها المشرف تجاه غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يقف بجانب مصر وحريص على مساعدتها بسبب الموقف المشرف بشأن قضية قطاع غزة، والقضية الفلسطينية، ورفضه تهجير الفلسطينيين، وما تعانيه مصر بسبب ما يحدث في قطاع غزة.

عمرو أديب: العالم يجب بجانب مصر لهذا السبب

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر لا تعاني من مؤامرة، ولكن وقفة صندوق النقد وأوروبا بجانب غزة كان محترما ومضحيا بشكل واضح، والعالم يرى الأزمة التي تمر بها والجميع يرغب أن يقف بجانب مصر، "محدش عاوز يشوف مصر متعثرة".

وتابع عمرو أديب: "العالم يعلم أن ما حدث في غزة أثر على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس وغيره، وبناء عليه صندوق النقد الدولي عاوز يقف جنب مصر ويزود المساعدات لمصر والقرض المقدم له، ومفيش مؤامرة على مصر يا جماعة".