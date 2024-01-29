عمرو أديب يوجّه رسالة تحذيرية لراغبي شراء الذهب .. فيديو

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة تحذيرية إلى راغبي شراء الذهب خلال الوقت الحالي.



وناشد "عمرو أديب" خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" المواطنين في حالة شراء الذهب التأكد التام من الأماكن، وتجار مصدر ثقة، معلقًا: لدينا في مصر تجار ممتازون ومحل ثقة.



وأضاف عمرو أديب: ليس مضطرًا أن تشتري الذهب من أشخاص مغمورة أو البيع من أماكن غير المحال والذهب ذو سعر محدد ولا يوجد ذهب رخيص، موضحًا أنه يوجد أشخاص يدعون البيع بأسعار منخفضة و بغير فاتورة ووقتها القانون لا يحميك.

سوق الصاغة





وأكمل "عمرو أديب": لدينا سوق الصاغة ناس تعمل من مئات السنين "أدخل الصاغة مُعزّز ومكرم واشتري حاجتك وخد فاتورتك وشوف ميزانك إنت بتشتري الذهب والوزن.