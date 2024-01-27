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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاولة قـ تل.. عمرو أديب ينتصر لمحمد صلاح على الهواء ضد هؤلاء

عمرو أديب
عمرو أديب

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، في الحملة الشرسة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

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وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، انه :" تعجبت من اللي بيحصل مع محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وهناك حقد دفين على صلاح وفي ناس بيحقدوا على صلاح وعايزين زوال النعمة من محمد صلاح".

 

هؤلاء الأشخاص لا يريدوا له أي خير

وأضاف عمرو أديب، أن هؤلاء الأشخاص لا يريدوا له أي خير، وأسطورة محمد صلاح تمت وبقت موجودة، والرجل الان أسطورة ورقم قياسي ورقم صعب، وفي ناس معرفتش تعمل ربع اللي عمله صلاح وتحاول قتله، وما يحدث ضد صلاح محاولة قتل".

 

محمد صلاح عمرو أديب الدوري الإنجليزي اللاعب الدولي محمد صلاح السوشيال ميديا ليفربول الانجليزي مواقع التواصل الاجتماعي منتخب مصر

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