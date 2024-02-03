أخبار التكنولوجيا|وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global.. وسامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت شركة أبل في بيع نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro في المتاجر الأمريكية منذ ساعات، وذلك بعد تقديرات بتحقيق النظارة لمبيعات هائلة منذ أن فتحت أبل حجز الطلبات المسبقة.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A35 5G المميز، والذي تخصصه الشركة للفئة المتوسطة، حيث من المحتمل أن يتوفر الهاتف بسعر مناسب يلاءم القدرات الشرائية لدى متوسطى الدخل والشباب.



أعلنت شركة HMD Global الفنلندية والمالكة للعلامة التجارية نوكيا Nokia أنها ستمضي قدمًا في استراتيجية جديدة متعددة العلامات التجارية حيث ستنتج أجهزة تحت اسم العلامة التجارية HMD Originals.



تستعد شركة Xiaomi شاومي لإطلاق هاتف Redmi K70 Ultra العملاق خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تقارير بأن الهاتف سيحصل على بطارية ضخمة مع عدد من المواصفات الكبيرة الأخرى.



طرحت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles، العلامة التجارية الهندية للهواتف الذكية، هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3، والذي يتميز بأداء رائع وسعر رخيص، ضمن الفئة الاقتصادية التي تستهدف الشباب بشكل كبير.