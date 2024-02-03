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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global.. وسامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مع إنطلاقها في الأسواق.. نظارة أبل للواقع الافتراضي تحصل على 600 تطبيق

 

بدأت شركة أبل في بيع نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro في المتاجر الأمريكية منذ ساعات، وذلك بعد تقديرات بتحقيق النظارة لمبيعات هائلة منذ أن فتحت أبل حجز الطلبات المسبقة.

 

سامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز .. تفاصيل


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A35 5G المميز، والذي تخصصه الشركة للفئة المتوسطة، حيث من المحتمل أن يتوفر الهاتف بسعر مناسب يلاءم القدرات الشرائية لدى متوسطى الدخل والشباب.

 

وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global بالتخلي عن العلامة التجارية


أعلنت شركة HMD Global الفنلندية والمالكة للعلامة التجارية نوكيا Nokia أنها ستمضي قدمًا في استراتيجية جديدة متعددة العلامات التجارية حيث ستنتج أجهزة تحت اسم العلامة التجارية HMD Originals.

 

شاومي تقلب موازين السوق .. موبايل جبار ببطارية ضخمة


تستعد شركة Xiaomi شاومي لإطلاق هاتف Redmi K70 Ultra العملاق خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تقارير بأن الهاتف سيحصل على بطارية ضخمة مع عدد من المواصفات الكبيرة الأخرى.

 

للغلابة ومحدودي الدخل.. لافا تطلق موبايل شبابي بـ2500 جنيه فقط


طرحت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles، العلامة التجارية الهندية للهواتف الذكية، هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3، والذي يتميز بأداء رائع وسعر رخيص، ضمن الفئة الاقتصادية التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

 

نظارة أبل للواقع الافتراضي Galaxy A35 5G Redmi K70 Ultra Lava Yuva 3

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