وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global بالتخلي عن العلامة التجارية

أعلنت شركة HMD Global الفنلندية والمالكة للعلامة التجارية نوكيا Nokia أنها ستمضي قدمًا في استراتيجية جديدة متعددة العلامات التجارية حيث ستنتج أجهزة تحت اسم العلامة التجارية HMD Originals.

وبحسب تقرير من صحيفة "Business Standard" فإن شركة HMD Global لن تتخلى كليًا عن العلامة التجارية نوكيا للأبد، ولكن ستقوم الشركة بإطلاق خطين منفصلين للهواتف هما : HMD Originals الجديدة، ونوكيا.

ومن المتوقع بشكل كبير أن العلامة الجديدة من الشركة HMD Originals ستتولى إصدار هواتف ذكية بمواصفات وإمكانات متميزة، فيما قد تبقى نوكيا مع الاستمرار في إطلاق هواتف الميزانية المحدودة ذات مواصفات أقل كثيرًا.

وقالت شركة HMD Global في مذكرة صحفية إنها ستواصل إنتاج هواتف نوكيا الجديدة إلى جانب خط الأجهزة الجديد HMD Originals، رافضة التقارير التي أشارت إلى توقف الشركة عن علامة نوكيا التجارية بعد أن بدأت HMD في تحديث قنواتها من “Nokia Mobile” إلى “HMD”. .

وأكدت الشركة أنه “تماشيًا مع قيمنا، ستواصل HMD تصميم هواتف أكثر استدامة وبأسعار معقولة - فمنتجاتنا القابلة للإصلاح والاستدامة والتخلص من السموم الرقمية تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين والشركات على حد سواء، ونحن متحمسون للبناء على هذا الزخم مع علامة HMD التجارية الجديدة”.

وقال رافي كونوار، نائب رئيس شركة HMD العالمية في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “اليوم هو يوم عظيم لشركة HMD حيث ننتقل من كوننا مرخصًا للعلامة التجارية إلى مالك العلامة التجارية، وهي خطوة كبيرة في رحلتنا”.

وأضاف “هذا يعني أنكم ستتمكنون من رؤية إصدارات HMD الأصلية الفريدة، وهواتف نوكيا Nokia التي أحببتموها دائمًا، وبعض الشراكات المثيرة للغاية التي لا يمكننا الانتظار للكشف عنها. نحن متحمسون للفرص التي يقدمها هذا، وأدعوكم جميعًا إلى متابعة الفصول التي تتكشف”.

وكانت نوكيا مؤخرًا قد أصدرت عددًا من هواتف الفئة المتوسطة والتي تتميز بإمكانات كبيرة مع أسعار مناسبة، إلا أنه يبدو أن العلامة التجارية ستتوقف عن فعل هذا في المرحلة المقبلة وستقتصر على إصدار هواتف الميزانية المحدودة مقابل ترك الهواتف المميزة لصالح HMD Originals.