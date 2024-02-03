مع انطلاقها في الأسواق.. نظارة أبل للواقع الافتراضي تحصل على 600 تطبيق

بدأت شركة أبل في بيع نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro في المتاجر الأمريكية منذ ساعات، وذلك بعد تقديرات بتحقيق النظارة لمبيعات هائلة منذ أن فتحت أبل حجز الطلبات المسبقة.

وطرحت شركة أبل مجموعة متنوعة من التطبيقات تجاوزت 600 تطبيق للمستخدمين، حيث تحتل الأفلام والرياضة مركز الصدارة مع +Disney، حيث تقدم تجارب IMAX ثنائية وثلاثية الأبعاد إلى جانب دعم 4K والصوت المكاني.

كما تضم نظارة Apple Vision Pro خدمة +Apple TV والتي يمكن لمشتركيها بث مباريات MLS مباشرة، بينما يسمح تطبيق NBA بالمشاهدة المتزامنة لما يصل إلى 5 مباريات مع إحصائيات في الوقت الفعلي.

ويقدم Red Bull TV خرائط سباق ثلاثية الأبعاد متزامنة مع الفيديو وبيئات غامرة، ويمكن لعشاق لعبة الجولف الانخراط في اللعب باستخدام تطبيق PGA Tour Vision، الذي يتميز بنماذج ثلاثية الأبعاد للملاعب الشهيرة.

وتعمل التطبيقات الأصلية لـ نظارة Apple Vision Pro بسلاسة مع Magic Keyboard ولوحة التتبع المقترنتين، بينما تفتح شاشة Mac الافتراضية قوة المهام المتعددة لنظام التشغيل macOS، وأدوات الأعمال الشائعة مثل Zoom وMicrosoft Teams وSlack وNotion وTodoist وغيرها.

وتتوفر نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro بقيمة 3499 دولارًا، وتحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، وستتوفر عدسات طبية للنظارة بسعر يبدأ من 149 دولارًا، فيما تبدأ عدسات القراءة من 99 دولارًا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بمجرد إضافة ملحقات إضافية، مثل حقيبة سفر بقيمة 200 دولار وحامل حزمة بطارية بقيمة 50 دولارًا وأكثر، فقد تصل تكلفة نظارة Apple Vision Pro إلى 4600 دولار.