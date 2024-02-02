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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للغلابة ومحدودي الدخل.. لافا تطلق موبايل شبابي بـ2500 جنيه فقط

Lava Yuva 3
Lava Yuva 3

طرحت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles، العلامة التجارية الهندية للهواتف الذكية، هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3، والذي يتميز بأداء رائع وسعر رخيص، ضمن الفئة الاقتصادية التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، تشمل الميزات الرئيسية لهاتف لافا الجديد Lava Yuva 3، معالج يونيسوك من نوع UNISOC T606، وتصميم مسطح مع ظهر زجاجي وحلقات كاميرا لامعة، ومستشعر بصمة جانبي للأمان، وسعة تخزين كبيرة مع خيارات 64 و128 جيجابايت.

 

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مواصفات هاتف لافا Lava Yuva 3

تم تجهيز هاتف Lava Yuva 3، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، توفر دقة HD+، تبلغ 720 × 1600 ميجابكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية.

Lava Yuva 

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف Lava Yuva 3، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي، متصلة بمستشعرين VGA، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Lava Yuva 

تحت الغطاء، يعمل هاتف لافا Lava Yuva 3، بمعالج من نوع UNISOC T606 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MP1.

يوفر الهاتف الذكي ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيار لتمديد الذاكرة بسعة 8 جيجابايت تقريبا، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويمكن توسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

Lava Yuva 3

يعمل هاتف Lava Yuva 3 بنظام التشغيل Android 13، يحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف هاتف Lava Yuva 3، دعما لبطاقة SIM مزدوجة، راديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال بلوتوث 5.0 ومنفذ شحن USB من النوع C.

سعر هاتف Lava Yuva 3

يتوفر هاتف Lava Yuva 3، بخيارات ألوان هي: الأسود والأبيض والبنفسجي ، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 82 دولار (أي ما يعادل 2.500 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت.
 

Lava Yuva 3
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