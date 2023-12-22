لأصحاب المرتبات المحدودة.. لافا تطلق موبايل 5G زهيد الثمن

كشفت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles الهندية، النقاب عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، ينطلق تحت اسم Lava Storm 5G، وهو أول هاتف تطلقه العلامة التجارية ضمن سلسلتها الجديدة Storm.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف لافا الجديد Lava Storm 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 6080، وشاشة 120 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ويأتي الجهاز الجديد بتصميم مسطح مع ظهر زجاجي وحلقات كاميرا لامعة.

مواصفات هاتف لافا Lava Storm 5G

تم تجهيز هاتف Lava Storm 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، توفر دقة FHD+، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية.

يتمتع الجزء الخلفي من هاتف Lava Storm 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Lava Storm 5G

تحت الغطاء، يعمل هاتف لافا Lava Storm 5G، بمعالج من نوع Dimensity 6080 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MC2.

يوفر الهاتف الذكي ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويمكن توسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

لافا Lava Storm 5G

يعمل هاتف Lava Storm 5G بنظام التشغيل Android 13، يحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف هاتف Lava Storm 5G، دعما لبطاقة SIM مزدوجة، راديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال بلوتوث 5.1 ومنفذ شحن USB من النوع C.

سعر هاتف Lava Storm 5G



يتوفر هاتف Lava Storm 5G، بخيارات ألوان هي: الأسود والأخضر، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 144 دولار (أي ما يعادل 4.448 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت.